الحكومة: إذا استدعى الأمر تشكيل خلية أزمة للطلاب المصريين بأوكرانيا لن نتأخر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تواصلا دائما بين الحكومة ووزارتى الخارجية والهجرة لبحث تداعيات الأزمة الروسية على المصريين بأوكرانيا، موضحا أن كل ما يتعلق بالطلاب المصريين في أوكرانيا سيصل إلى السفارة والتي بدورها ستبلغ وزارة الخارجية ومنها لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج المصرى أفندى، أنه إذا استدعى الأمر تشكيل خلية أزمة محددة للطلاب المصريين الدارسين لن نتأخر، متابعا: كان لدينا تجربة سابقة لموضوع العالقين من الطلبة، والأمر مختلف أننا نتحدث عن تواجد الطلاب في منطقة صراع.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن النتيجة واحدة أن هؤلاء الطلبة من يريدون العودة لمصر لا يستطيعون بسبب غلق الأجواء بأوكرانيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ونحن على تواصل مع هؤلاء الطلاب ونبحث ما يمكن تقديمه في ظل الظروف الحالية.