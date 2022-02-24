/681538/علي-جبر-هدف-بيراميدز-التتويج-بالدوري-والكونفدرالية-ونسير-بشكل-جيد

كشف علي جبر مدافع نادي بيراميدز، عن طموحات فريقه في البطولات المحلية والقارية، التي يشارك بها الفريق في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تصريحات علي جبر بعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، والتي حقق فيه الفريق السماوي الفوز بهدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال جبر في تصريحات عقب المباراة: "مباراة البنك الأهلي كانت صعبة، والفوز تأخر للنهاية رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبين، وكان بإمكانهم تحقيق الانتصار العريض، وفي النهاية الفوز مهم للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، حيث وضع النادي مجددًا في قمة جدول ترتيب المسابقة".

علي جبر عن فرص بيراميدز أمام البنك الأهلي

وتابع: "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة التي كان بالإمكان معها تحقيق الانتصار الكبير بأكثر من هدف"، مشيرًا إلى أن اللاعبين قاتلوا حتى النهاية ومن اللحظة الأولى كان بيراميدز الأكثر سيطرة واستحق الفوز عن جدارة.

وأكمل: "الأمور تسير بصورة جيدة بعد 4 انتصارات متتالية محليًا وقاريًا، والنادي هدفه المنافسة على جميع البطولات والأمور تسير بشكل رائع".

واختتم": "والهدف حاليا هو مواصلة مسيرة التألق محليًا وقاريًا والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات".

بهذا الفوز يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، في ما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 11، محتل في المركز الثالث عشر.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

دكة البدلاء:

أحمد صبحي - معروف يوسف - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - احمد ياسر.

تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: عمر جابر- أسامة جلال- محمد حمدي- بلاتي توريه.

في خط الوسط: وليد الكرتي – إبراهيم عادل – رمضان صبحي .

في خط الهجوم: عبدالله السعيد – فخري.