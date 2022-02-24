/681536/أولى-أمنيات-كوكسال-بابا-أثناء-زيارته-للقاهرة-عاوز-أكل-ملوخية-بالأرانب

وصل البلوجر التركي كوكسال بابا، صاحب أشهر الكوميكس على السوشيال ميديا، لأول مرة على أراضي مصر، تحديدا مدينة القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وسط حراسة مشددة، واستقبال جماهير متألق.

دوت الخليج يرصد أولى أمنيات كوكسال بابا في القاهرة

وفي أولى أمانيه داخل العاصمة القاهرة الذي كشف عنها، قال كوكسال بابا: «نفسي أكل ملوخية بالارانب».

كوكسال بابا في مصر

الجدير بالذكر، أنه ضحت مواقع التواصل الاجتماعي بوصول البلوجر كوكسال بابا إلى مصر، وظهر البلوجر الشهير وسط المصورين والصحفيين الذين حاولوا تصويره ولكنه أنفعل عليهم بطريقته المضحكة المعتادة، لأنه يشتهر بالعصبية الزائدة.

معلومات عن كوكسال بابا

اسمه الحقيقي «بكتاش أوغلو» والذي يشتهر بأسم كوكسال بابا، بعمل كبلوجر تركي يحظى بشعبة واسعة، وهو من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر حوالي 46 عامًا، كان يحب لعبة الملاكمة واستطاع في وقت قصير أن يكون ملاكمًا، ودائمًا ما يتباهى كوكسال بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر في الملاكمة وقد اعتزل الملاكمة عام 2010.

كوكسال بابا وطريقة الشهرة

كوكسال بابا، لم يحقق شهرة عريمة فقط في تركيا بل وصلت شهرته إلى مصر والعالم العربي بأكمله، وبدأ العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في متابعة أخباره.

تخطت عدد متابعته الملاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من فيسبوك وانستجرام وتويتر، واستخدمت صوره فيما يعرف باستكيرات الواتس أب.

بدأ كوكسال بابا يتخذ مسيرته على السوشيال ميديا في عام 2015، عندما نشر فيديو طريف يرصد من خلاله تفاصيل يومه وبدأ تفاعل الجمهور يزداد عليه ثم بدأ تزداد متابعاته إلى الملاين من مصر والعالم العربي.

كوكسال بابا يتعاون مع عمر كمال

وتعاون كوكسال بابا مؤخرا مع مطرب المهرجانات الشعبية في مصر «عمر كمال»، في عمل غنائي جديد بعنوان «البنات»، وظهر كوكسال بابا في لقطات عديدة داخل الفيديو كليب الخاص بالعمل، وتخطت أغنيته الجديدة «البنات» مع كوكسال بابا، بتخطيها حاجز المليون مشاهدة بعد مرور أقل من يوم على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب