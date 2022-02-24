/681530/سفارة-اوكرانيا-بالقاهرة-جاهزون-للحوار-وانهاء-الحرب-ونريد-الحل-السياسي-والدبلوماسي

قال الدبلوماسي فى السفارة الاوكرانية بالقاهرة بهدان هورفات، ان روسيا بدات الحرب ضد اوكرانيا وهدفها احتلالها بالكامل ، وروسيا غزوها ليس بالمفاجئه لنا ، ونحن جاهزون للنضال والدفاع عن اراضينا ووطننا ، والقوات الروسية تغزو من كل اتجاه من الشمال والشرق والبحر والجو ، لكننا صامدون ونحارب وندافع مع قوتنا المسلحة ولا يوجد فى اوكرانيا اى قوة اجنبية وكل الدعم الخارجي دعم سياسي واقتصادى فقط ، لكن على ارض المعركة ، الجنود الاوكرانيون هم من يحاربون والضحايا ايضا اوكرانيون سواء عسكريين او مدنيين ، والعقوبات التى تفرض هى المرحلة الاولى.

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كما اشار هورفات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بدون حظر" على صدي البلد ، اننا جاهزون للحوار ونريد الحل السياسي والدبلوماسي ، ولذا كان هناك طلب إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل الرئيس الاوكراني، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

روسيا تشن هجوما عسكريا على الاراضي الاوكرانية

الجدير بالذكر ان روسيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا من خلال عدة هجمات برية وبحرية بالاضافة الى غارات جوية.

واعلنت أوكرانيا إن قوات عسكرية روسية دخلت أراضيها من عدة اتجاهات ، من بينها شبه جزيرة القرم، و بيلاروسيا إلى الشمال.

وقامت بضرب صواريخ كروز و باليستية فى المنشات العسكرية والمطارات، ومن بينها مطار كييف الدولي، ومطار إيفانو فرانكيفسك، الواقع في غرب البلاد ، هذا بجانب سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة بأوكرانيا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، من أي تدخل خارجي لانه سيؤدي إلى رد فعل "فوري" لم يسبق له مثيل في التاريخ.

وفى رد فعل اوربي ، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المفوضية تعتزم على تقديم عدة قرارت من العقوبات لقادة الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، و من خلال هذه القرارات، سيتم استهداف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي ومنع وصولها إلى الأسواق الرئيسية، والتى قد تحدث خسائر فادحة لروسيا وتزيد من صعوبتها فى قدرتها على تمويل الحرب.