/681529/أسطورة-أوكرانيا-يوجه-رسالة-لشعب-بلاده-بعد-هجوم-روسيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بلغت التوترات الروسية الأوكرانية، صباح اليوم إلى حد ذروتها والتي اسفرت على دخول العدوان الروسي على العاصمة الأكرانية ببعض الهجمات والتي اسفرت عن عدة انفجرات في مختلف العاصمة.

رسالة أندري شيفيشينكو

وقال شيفشنكو عبر إنستجرام: "في الساعات الأولى من حرب شاملة بدأتها روسيا، شعبي وعائلتي تحت الهجوم".

وأضاف "أوكرانيا وشعبها يريدون السلام واستقلال أراضيها".

وأوضح "أطلب منكم دعم بلادنا ودعوة الحكومة الروسية لوقف عدوانهم وخرقهم للقانون الدولي".

واختتم "نحن فقط نريد السلام. الحرب ليست الإجابة".

بيان الاتحاد السويدي والتشكي والبولندي

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

كشف السويدي ايريك كارلسون، رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة روسيا في حال تأهل الطرفين للدور الأخير في ملحق كأس العالم 2022 قطر.

شهد صباح اليوم الخميس على هجوم العدوان الروسي على أوكرانيا، بخارات جوية استهدفت بعض المؤسسات الحكومية الأوكرانية بالعاصمة كييف.

بلغت التوترات الروسية الأوكرانية، صباح اليوم إلى حد ذروتها والتي اسفرت على دخول العدوان الروسي على العاصمة الأكرانية ببعض الهجمات والتي اسفرت عن عدة انفجرات في مختلف العاصمة.

أزمة روسيا وأوكرانيا

تزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

وأعلن ايريك كارلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، ظهر اليوم، عن رفضه لمواجهة منتخب روسيا في الملحق في حال تأهل الطرفين.