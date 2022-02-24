/681522/بيراميدز-يخطف-الفوز-من-البنك-الأهلي-ويتصدر-ترتيب-الدوري

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.

عاد البنك الأهلي لأحداث المباراة، ليعود الضغط والزحام في منصف الملعب، ومحاولة الفريق السماوي إحراز وسيطرة على الكرة.

بهذا الفوز يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، في ما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 11، محتل في المركز الثالث عشر.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

دكة البدلاء:

أحمد صبحي - معروف يوسف - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - احمد ياسر.

تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: عمر جابر- أسامة جلال- محمد حمدي- بلاتي توريه.

في خط الوسط: وليد الكرتي – إبراهيم عادل – رمضان صبحي .

في خط الهجوم: عبدالله السعيد – فخري.

بيراميدز بالكونفدرالية

حقق بيراميدز الفوز على زاناكو بثنائية نظيفة خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبعد فوز بيراميدز خارج ملعبه على زاناكو، أصبح الفريق يتمتع بسجل فوز مميز خارج دياره، كما اصبح بمتلك رقم هو الفريق الوحيد في فريقيا الذي يمتلكه.

حيث أن بيراميدز خاض في الكونفدرالية خارج ملعبه "١٨" مباراة حقق الفوز في "١٣" مباراة بواقع "٧٢٪" من المباريات، ولا يوجد أي فريق داخل أفريقيا حقق مثل هذا نسبة الفوز.