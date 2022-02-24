أحمد عزمي باكيًا: كنت حاسس إن وجودي عار لابني.. وحاولت انتحر

/681519/أحمد-عزمي-باكيا-كنت-حاسس-إن-وجودي-عار-لابني-وحاولت-انتحر

كشف الفنان أحمد عزمي لأول مرة كواليس محاولته للانتحار، مؤكدا أنه كان بسبب خوفه من مواجهة العالم وأن يتسبب في أذية ابنه الوحيد أدم.

دوت الخليج يرصد محاولة الفنان أحمد عزمي في الانتحار

وقال أحمد عزمي خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: ظلمت نفسي.. وكنت حاسس إن وجودي وصمة عار لادم ابني وفكرت في وقت إني أنتحر، كنت متأكد إني أنا اللي حطيت نفسي موضع الشبهات».

أحمد عزمي: منتجة قالتلي إحنا جايبينك عشان نرجعك تاني

واستكمل أحمد عزمي حديثه عن معاناته، كاشفا عن قسوة المنتجين معه، فقال: منتجة عرضت عليا أجر مش مناسب وأما اعترضت قالتلي إحنا جايبينك عشان نرجعك تاني

اختتم عزمي حديثه: «الناس بتقولي أن انت واحشني ونفسي أرجع تاني، بس فيه فكرة الناس وخداها عني مش عايزة تتغير، انا بوجه رسالة للاعلام المصري، أنا ابنكم وغلطت ونفسي أرجع تاني».

أحمد عزمي يعلن توبته: «نويت افتح صفحة جديدة»

واعلن أحمد عزمي توبته، خلال البرنامج، فقال: «أنا نويت من جوايا أبدأ صفحة جديدة وربنا أكرمني بزوجة واستقريت، وجالي دور في مسلسل الجماعة مع استاذ وحيد وبعدها مجدي الهواري مسلسل الشارع اللي ورانا، وبعده مع يحيى الفخراني».

آخر أعمال الفنان أحمد عزمي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عزمي فيلم 3 في ورطة من تأليف محمود السنطي، ومن إخراج رامي مكرم، وضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم نرمين ماهر، سيف جمال، أحمد دياب، أحمد صيام.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة موسيقيين يسافرون إلى القاهرة ويحاولون شق طريقهم إلى عالم الشهرة، ولكن تنقلب الأحداث رأسا على عقب بعد اكتشافهم أنهم يهربون مخدرات دون علمهم.

أبرز المعلومات حول أحمد عزمي

وبعد أحمد عزمي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية. من المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وفي السينما شارك في أفلام قبلات مسروقة والزمهلوية وجوبا.

وكان قد اتهم في 2012 في قضية استحواذ مواد مخدرة وأقراص ترامادول في سيارته، كما أنه أدمن الكحول بعد وفاة شقيقه الأصغر.