/681515/محلل-سياسي--عقوبات-الاتحاد-الاوروبي-ستنال-من-الدول-الاوربية-اكثر-من-روسيا
قال الدكتور عبد المسيح الشامي المحلل السياسي المقيم ببرلين ، ان الموقف الالمانى من الحرب على اوكرانيا يتمثل فى فرض العقوبات فقط وبالطبع اوروبا ايضا ، ولا اتوقع اى تدخل عسكرى الماني والاحتمال غير وارد بين روسيا و كافة الدول الاوروبية ،وحلف الناتو هو الذي استفز روسيا ، وربما الراي السائد فى المانيا يميل الى الموقف الروسي ،
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كما اوضح الشامى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بدون حظر " على شاشة صدى البلد ، ان من وجهة نظره ، العقوبات التى تفرضها دول اوروبية ، سيكون تاثيرها سلبى على الاتحاد الاوروبي ذاته، اكثر من روسيا نفسها ، لان الامور واضحة بعد بداية الحرب مباشرة، شاهدنا ارتفاع اسعار النفط وحالة الاضطراب التى شهدتها الاسواق المالية ، ونعلم جميعا مدى اعتماد اوروبا فى استيراد الغاز على روسيا ، ولاشك انها تعيش حالة من التخبط الان بسبب عدم وجود بدائل للطاقة الروسية .
كما اكد الشامى ، ان بدائل الطاقة الروسية فى غاية الصعوبة سواء بتعويضها من مصر او اسرائيل او غيرها من الدول ، لان ليس هناك البنية التحتية لنقل الغاز ، غير ذلك ان الغاز الامريكي سعره مرتفع ولايوجد ايضا بنية تحتية لنقله، وبالتالى الامر فى غاية الصعوبة.
كما اوضح الشامى ، ان الاتحاد الاوروبي ليس معنى بالدفاع عن اوكرانيا ، لانها خارج الاتحاد الاوربي ، ولا يمكن ان يكون مساعيها ورغبتها للانضمام للاتحاد الاوروبي ، دافعا او سببا للدفاع عنها ، فهناك العديد من الدول تريد الانضمام للاتحاد الاوروبي، فهل يعنى ذلك وجوب دفاع الاتحاد عنهم فى حالة تعرضهم لعدوان ، وبالتالي الكل سيتعامل مع الموقف بتصريحات وعقوبات اقتصادية ليس اكثر، وروسيا تفرض نفسها على ارض الواقع وتعلم جيدا التعامل مع هذه الحرب .
المفوضية الأوروبية: سنفرض حزمة عقوبات قاسية على روسيا
الجدير بالذكر ، ان أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة عقوبات على روسيا، ومن المقرر أنها ستكون الأقسى على الإطلاق.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المفوضية تعتزم على تقديم حزمة قرارت من العقوبات لقادة الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، و من خلال هذه الحزمة، سيتم استهداف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي عن طريق منع وصولها إلى الأسواق الرئيسية، والتى من شانها الحاق خسائر فادحة لروسيا واضعاف قدرتها على تمويل الحرب.
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