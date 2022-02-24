/681509/هكذا-تفاعل-نجوم-الفن-على-الحرب-الروسية-الأوكرانية

تسيطر الحرب التي تدور هذه الأيام بين روسيا وأوكرانية على الأجواء العامة، وتتصدر كل مواقع التواصل العجتمماعي، ويتحدث عنها عدد كبير من النجوم العرب، وفي هذا التقرير نقدم لكم بعض مما كتبه الفنانون المصريون والعرب على حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد حديث النجوم حول الحرب الروسية الأوكرانية عبر مواقع السوشيال ميديا

تعليق محمد هنيدي على الحرب الروسية الأوكرانية عبر تويتر

كتب الفنان محمد هنيدي عن الحرب الواقعة بين روسيا وأوكرانيا هذه الأيام، من خلال موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتمنى لكل المصرين المقيمين بأوكرانيا السلامة، وقال:"بعيدًا عن الهزار والتريندات بقى.. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا.. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم.. ويحمي الناس كلها".

وكان سبق وكتب ممازحًا من خلال تويتر أيضًا:"سنة وباء عالمي لم يشهده العالم من ١٠٠ سنة.. وسنة الحرب العالمية .. فاضلنا اجتياح الزومبي وزيارة فضائيين ومذنب.. احنا حد باصصلنا في حياتنا".

تفاعل إليسا مع الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعربت النجمة إليسا عن الوضع الراهن في أوكرانيا بعد الهجوم العنيف عليها من قِبَل القوات الروسية، فقالت:"قبل أي أولوية تانية لازم دولتنا تهتم بإجلاء اللبنانيين بأوكرانيا يللي هربوا من قساوة الحياة بلبنان وعلقوا بالحرب هونيك. كل تقصير بهالموضوع هوي جريمة بحق كل شب وصبية هونيك".

تعليق الفنان نبيل الحلفاوي على الوضع الروسي والأوكراني حاليًا

قدم الفنان نبيل الحلفاوي تحليلًا مبسطًا لما يحدث الآن بين أوركرانيا وروسيا، والذي أدى للحرب الكائنة حاليًا بينهما، حيث قال الحلفاوي:" روسيا لا تقبل بتواجد الناتو على حدودها.(كما فعلنا عندما أعلن السيسي أن سرت خط أحمر) والغرب لايقبل بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.. نسأل الله أن تكون الأزمة محدودة وأن يوفق العقلاء لإيجاد حل سياسي.. الحرب لها ويلاتها من ضياع أرواح وتشيد وخراب. وتداعياتها السلبية تطال العالم كله".

كنده علوش عن الحرب الروسية الأوكرانية

نشرت الفنانة كنده علوش تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وقالت فيها:"عالم بدون حروب هاد هو الحلم الأكبر بدون اطماع سياسية وجشع بدون تدمير وتهجير وموت.. وبشر آمنين وأطفال عم يدفعوا تمن مخططات سياسية بشعة.. امر مؤلم ومرعب وشعور بالعجز لما نسمع عن بوادر حرب بأي مكان بالعالم.. الله يستر".

رد خالد النبوي على إحدى متابعاته على تويتر

رد الفنان خالد النبوي على إحدى متابعاته على موقع التدوينات القصيرة، ممازحًا إياها بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما نشرت له صورة من أحد أعمال، وكتبت عليها:"ايه ياعلي ياحلواني، مش هتتصرف في اللي بيحصل في أوكرانيا دة" وأشارت للنبوي، فرد عليها خالد بإعادة نشره لتغريدتها وقال:"لسه قافل مع بوتين حالا ،، خير إن شاء الله".

الحرب الروسية الأوكرانية

قامت القوات الروسية بضرب القواعد الجوية الأوكرانية، كما يعمل على تدمير البنية التحتية العسكرية فجر اليوم 24 فبراير 2022؛ وذلك رفضًا منها لوجود الناتو على حدودها أو داخل أرضها.