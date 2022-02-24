/681508/بيان-مشترك-بين-السويد-والتشيك-وبولندا-برفض-مواجهة-روسيا-بتصفيات-كأس-العالم

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

الاتحاد السويدي يرفض مواجهة روسيا في الملحق

كشف السويدي ايريك كارلسون، رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة روسيا في حال تأهل الطرفين للدور الأخير في ملحق كأس العالم 2022 قطر.

شهد صباح اليوم الخميس على هجوم العدوان الروسي على أوكرانيا، بخارات جوية استهدفت بعض المؤسسات الحكومية الأوكرانية بالعاصمة كييف.

بلغت التوترات الروسية الأوكرانية، صباح اليوم إلى حد ذروتها والتي اسفرت على دخول العدوان الروسي على العاصمة الأكرانية ببعض الهجمات والتي اسفرت عن عدة انفجرات في مختلف العاصمة.

اضرار العدوان الروسي على أوكرانيا

تزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

وأعلن ايريك كارلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، ظهر اليوم، عن رفضه لمواجهة منتخب روسيا في الملحق في حال تأهل الطرفين.

نتيجة مباراة تشيلي والأرجنتين

انتهت أحداث مباراة تشيلي والأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالصح الأخير، في لقاء الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ضرب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة العاشر، ليرد تشيلي بهدف التعادل في الدقيقة الحادية والعشرون، عن طريق بنجامين بريريتون.

لم يطل الإنتظار في أحداث المباراة ليضرب الأرجنتين بالهدف الثاني له في اللقاء والحاسم، في الدقيقة الرابعة والثلاثون، عن طريق لاوتارو مارتينيز.