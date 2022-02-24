/681505/سياحة-النواب-نتواصل-مع-الوزارة-لبحث-تداعيات-الأزمة-الروسية-الأوكرانية

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اللجنة تتواصل مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

وأكدت النائبة نورا علي، أن وزير السياحة وجه كافة الفنادق والقرى السياحية بحسن استقبال ومعاملة العالقين من السياح الروس والأوكران، ومنح كل التسهيلات اللازمة لهم وتوفير كل متطلباتهم.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لوضع كافة التسهيلات والتدخل لحل أي أزمات تواجه العالقين.

سياحة النواب: نتواصل مع الوزارة لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضحت نورا علي، أن اللجنة ستتواصل بشكل دائم مع الوزير لمعرفة كافة المستجدات، ولحين انتهاء الأزمة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن الأزمة ستخلف عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة ستدفع ثمنها كل شعوب العالم بلا استثناء.