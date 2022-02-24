رسمياً محمد صبحي يعود للزمالك بنهاية الموسم بعد منع فاركو من القيد

/681502/رسميا-محمد-صبحي-يعود-للزمالك-بنهاية-الموسم-بعد-منع-فاركو-من-القيد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرار بمنع نادي فاركو من القيد لفترتين، بسبب لاعبه سيف تيري بعد شكوى المريخ السوداني فريقه السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبذلك القرار يعود الحارس محمد صبحي رسمياً لنادي الزمالك بنهاية الموسم، بعدما كان معار بنية الشراء بشكل نهائي لفاركو، ليتم منع الفريق من القيد، وفي هذه الحالة يسترجع الزمالك حارسه الشاب.

كما وقع الاتحاد الدولي غرامات على سيف تيري أيضأً تساوي 500 ألف دولار، بجانب إيقافه 4 أشهر، بعد القضية التي رفعها المريخ وفاز بها.

بيان نادي المريخ السوداني حول منع فاركو من القيد وإيقاف سيف تيري

جاء فى البيان: "في القضية المقدمة من رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) ونادي فاركو المصري عقب هروب اللاعب لمصر وإخلاله بالعقد الملزم الموقع مع النادي، وحكمت الفيفا بتعويض قدره 500 الف دولار على اللاعب سيف تيري وان يدفعها نادي فاركو معه بالتضامن كما سلط الإتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات تأديبية على نادي فاركو بحرمانه من التعاقدات عطفاً على ما قام به النادي المصري من تجاوزات فيما يتعلق بتعاقده غير القانوني مع اللاعب سيف الدين مالك تيري.

نتيجة مباراة فاركو وطلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 1/0 على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ فاركو اللقاء بهجوم على طلائع الجيش وحاولوا أن يسجلوا ولكنهم فشلوا، حتى دخل طلائع الجيش في المباراة وقاموا بتهديد مرمى فاركو في أكثر من كرة عن طريق عدة هجمات متقنة.

وسجل فيكتوري بنيانجا هدف اللقاء الوحيد لطلائع الجيش في الدقيقة 82، بعد عرضية متقنة من محمد ناصف، ليسدد بنيانجا الكرة على الطائر بشكل مميز لتسكن شباك محمد صبحي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة رقم 9 في المركز الرابع عشر، بينما توقف فاركو عند 15 نقطة، في المركز الخامس.