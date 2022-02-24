/681501/استحوا-المخرجة-كولديا-مرشليان-تغضب-على-ساخري-حرب-روسيا-وأوكرانيا

أعربت المخرجة اللبنانية كولديا مرشليان عن غضبها من سخرية رواد السوشيال ميديا، على الحرب التي أصابت العالم بحالة ذعر شديدة، والتي تشهدها دولتي روسيا وأوكرانيا.

دوت الخليج يرصد ما قالته كولديا مرشليان عن حرب روسيا وأوكرانيا

وكتبت كولديا مرشليان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لكل ياللي عم يتضهمنوا على الأوكرانيات بقدر قلكن كلمة وحدة : استحوا . العمى شو بلا أخلاق . حرب وموت ودمار وانتو بشو بالكن؟!».

محمد هنيدي يدعوا للمغتربين بروسيا وأوكرانيا

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وكان قد نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منشور يدعوا فيه للطلاب المصريين في أوكرانيا، وذلك بعد الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، وكان محتوى المنشور: ‏بعيدا عن الهزار والتريندات بقى .. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا .. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم .. ويحمي الناس كلها.

حرب روسيا وأوكرانيا

الجدير بالذكر أنه نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم حرب قوية بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا، ونتج عن الحرب تدمير 74 منشأة عسكرية، من بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف عدد الضربات قائلا: "بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، أصبحت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة".. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجو الأوكراني"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

اسرائيل تعلن استقبال المهاجرين الأوكران

ووفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن وزيرة الهجرة والاستيعاب في بلادها، بنينا تامانو شطا، فإن اسرائيل مستعدة لاستيعاب الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا.

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في بلادها لم تشهد قفزة كبيرة في الطلب على الهجرة إلى البلاد، في الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من الوسط الفني دعم الاجييىن في سوريا وأوكرانيا واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لهم.