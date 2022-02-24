/681499/رسائل-طمانه-من-رئيس-الجالية-المصرية-باوكرانيا--وتنسيق-مع-وزارة-الهجرة

اجتمعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم،مع عدد من الجالية المصرية المقيمة باوكرانيا ، عبر تطبيق زووم ، من اجل الاطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم ووضعهم الحالى، فى ظل ما تشهده اوكراينا اليوم من هجوم روسي.

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ومن جانبه اكد رئيس الجالية المصرية باوكرانيا على فاروق ، ان جميع المصريين بخير فى كافة المدن الاوكرانية ، ويتم التنسيق فيما بينهم للاطمئنان على بعضهم البعض ، وجاء هذا خلال لقاءه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والتى من جانبها اكدت ان كافة الاجهزة المعنية تتابع باهتمام بالغ اخر التطورات واوضاع الجالية المصرية هناك ، وسيكون هناك تواصل دائم عبر غرفة العمليات بالوزارة مع كافة ابناء الجالية المصرية ، لمتابعة اخر التطورات واالاحداث ، والاطمئنان عليهم .

كما اشارت وزيرة الهجرة ، انه تم مناقشة كافة الاوضاع للمصريين هناك خاصة الطلاب الذين يعدون الغالبية ضمن الجالية المصرية، فيسواء في كييف او المدن الاخرى ، وتم التوجيه باختيار ممثل عن كل مجموعة هناك يتم التواصل من خلاله مع رئيس الجالية المصرية ، وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدارسين بالخارج " خالد محمد " ، من اجل سرعة التعامل واتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديم الدعم فى حاله حالة حدوث اى امر طارىء.

كما وجهت وزيرة الهجرة كافة الجالية المصرية باوكرانيا ، بضبط النفس وعدم الالتغات لاى اخبار او رسائل الكترونية تحسهم على التحرك لاى مدينة او مكان اخر الا من خلال السفارة المصرية باوكرانيا واتباع تعليماتهم ، والتى تم نشرها ، بالاضافة الى التواصل والتنسيق معهم عبر الايميل الرسمى للسفارة.

روسيا تشن عملية عسكرية على الاراضي الاوكرانية

الجدير بالذكر ، ان روسيا بدأت صباح اليوم، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.

ومن جانبه اكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده صباح اليوم، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي.