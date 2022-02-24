الخوف من حرب كونية.. أعرف آخر مستجدات حرب اوكرانيا الآن

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تجربة مرعبة وخوف من حرب كونية.. أعرف آخر مستجدات حرب اوكرانيا الآن.. لعل حديث العالم الان وخاصة منذ صباح اليوم هو ماذا يدور ويجري عند الحدود الروسية - الأوكرانية، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا عبر عملية عسكرية بشكل خاص.

دوت الخليج

أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية الآن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أنهذه العملية ذات النوع الخاص والتي ووقعت على منطقة دونباس شرق أوكرانيا، جاءت هادفة إلى نزع السلاح ببعض المناطق خاصة الشرقية في أوكرانيا.

روسيا برئاسة فلاديمير بوتين أعلنتها صريحة وبدأت الحرب من خلال العملية العسكرية المنطلقة صباح اليوم الخميس الباكر، ثم تلاها هجمات سواء كانت برية أو بحرية أو جوية من أجل استهداف المطالرات والاماكن الحيوية التي من شأنها عمل شلل للدولة الأوكرانية.

الدولة الأوكرانية

فور الهجوم خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، قائلا إن روسيا أقرت الهجوم العسكري ضد أوكرانيا، وفلاديمير بوتين لم يرد على الدعوة بعقد مباحثات.

وفي نفس السياق أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أنه قام بطلب عقد اجتماع عاجل، من مجلس الن حيث لفته إلى أن طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري من شأنه أن يكون تصعيدا ضد الدولة الاوكرانية.

اندلاع حرب واسعة النطاق

وزير خارجية أوكرانيا نوه إلى ان اندلاع حرب واسعة النطاق ستمثل انهيار اانظام العالمي، قائلا:" كل ساعة تمر تمثل تهديدًا لشعبنا".

حصيلة خسائر اوكرانيا بعد حرب روسيا عليها

وبعد منوارات واستهدافات من قبل القوات الروسية قان الجيش الروسي، بالاعلان عن حصيلة خسائر أوكرانيا حيث نوه إلى تدمير 74 منشأة عسكرية، من بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

حصيلة خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف ذذكر أن عدد الضربات الحقت الضرر ب 74 منشأة عسكرية، مضيفا:” بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، أصبحت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة".. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجو الأوكراني"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.