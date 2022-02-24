/681497/وفاة-فني-تبريد-صعقا-بالكهرباء-خلال-عمله-بدمياط

توفي شاب صعقا بالكهرباء خلال ممارسته عمله، في صيانة أجهزة التكييف والتبريد بدمياط، اليوم الخميس، وأخطرت قوات الأمن بالواقعة، وجرى محاولة إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وتعرض "محمد أبو عمارة"، البالغ من العمر ٣٢ عاما، لصعق كهربائي خلال تواجده في عمله بإحدى العيادات الطبية.

وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، لكنه وصل جثة هامدة. وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إيداع الجثمان المشرحة لحين استصدار تصريح الدفن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله. وفي وقت سابق ، شيع أهالي قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، جنازة الشاب سيف جمعة، البالغ من العمر ١٦ عاما، اليوم، بعد أن توفي جراء تعرضه لماس كهربائي. وشهد حفل زفاف أقيم في منزل لأحد جيران المتوفى حادثا مؤسفا، إذ أقدم الشاب على التهنئة للعروسين بالزواج، قبل أن يتعرض لماس كهربائي، وسقط صريعاً وجرى نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي في محاولة لإنقاذه، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة. وأخطرت قوات الأمن بالواقعة وانتقلت إلى مكان الحادث، لسؤال شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، جراء حادث سير على الطريق الزراعي، في محافظة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء. وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، واستدعاء شهود العيان، كما تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لتلقى العلاج اللازم.

حوادث دمياط

وكشفت التحريات الأولية عن أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، قبل اصطدامها بسيارة أعلى الكوبري المؤدى لمدينة الزرقا، ما أسفر عن وفاة يوسف قنديل، يقيم في مركز الزرقا، ١٧ عاما، وإصابة عبده الرفاعي، بكدمات وجروح متفرقة، وروي شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة قيادة أحد الشباب لدراجته البخارية بسرعة زائدة، موضحين أنه فقد السيطر على المركبة مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات سيارة بالاتجاه المقابل لهما

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، لحين استصدار تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما شهدت مدينة كفر البطيخ حادث مرورى أيضاً راح ضحيته شاب فى العقد الثانى من العمر، بينما أصيب أخر وذلك بعد أن انقلبت سيارة على الشابين خلال استقلالهما دراجة نارية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قسم شرطة كفر البطيخ برفقة رجلا الاسعاف لموقع الحادث، والتى تمكنت من نقل ضحايا الحادث لمستشفى دمياط التخصصي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، بينما حررت قوات الأمن محضرا بالواقعة والتحفظ على المركبات لحين الانتهاء من التحقيقات حول ملابسات الحادث.