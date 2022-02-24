/681496/شيماء-المغربي-تستعد-لطرح-أغنيتها-الجديدة-كفاية-واحدة

تستعد الفنانة والمطربة المتألقة شيماء المغربي، لطرح عمل غنائي جديد بعنوان «كفاية واحدة»، والتي من المقرر طرحها على شكل سينجل خلال الفترة القليلة المقبلة إذ انتهت من التسجيل الفعلي لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية شيماء المغربي الجديدة

وتعد أغنية «كفاية واحدة»، من ألحان كريم نيازي وتأليف الغنائي شفيق كارم والتوزيع الموسيقي لأحمد أمين ، ومن أنتاج شركة Hello Pal Music للمنتجين حمادة زويل واحمد الشامي.

وتحمل الأغنية فكرة جديدة وموضوع شائك للغاية يتم تناوله لأول مرة في عمل غنائي.

شيماء المغربي تتعاون مع عمر كمال

وكانت قد طرحت المطربة شيماء المغربي، فيديو كليب لأغنية «قلبي وربنا»، التي تعاونت به مع المطرب عمرو كمال، وتصدرت بسببه مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير لعدد من الايام المتواصلة.

معلومات حول شيماء المغربي

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».

اثار عمر كمال الجدل حول ارتباطه بها في الشهور الماضية، بعد أن ظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتدي بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما»، ثم بعدها بأيام طرح العمل الذي جمعهما سويا.