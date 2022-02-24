/681494/تأجيل-المؤتمر-الصحفي-لكارتيرون-الخاص-بمباراة-الوداد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بكارتيرون الذي يمثل نادي الزمالك، على هامش مباراة الوداد، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيقام المؤتمر غداً الجمعة في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكان من المفترض أن يقام اليوم في تمام السابعة والنصف قبل أن يتم تأجيله.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، بعدما تعادل أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحصد نقطتين من مواجهتين يحتل بهما المركز الثالث.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه الوداد برصيد ثلاثة نقاط، ويقع ساجرادا في المركز الرابع والأخير ينقطة وحيده.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

أحمد سيد زيزو

وتماثل أحمد سيد زيزو للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما غاب عن لقاء ساجرادا الأنجولي الأخير في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة بالفيروس.

قبل مواجهة الزمالك.. الوداد يسقط في الدوري المغربي أمام حسنية أغادير

خسر الوداد أمام نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة المغربية المحترفة.

ولم يقدم لاعبوا الوداد مباراة جيده، حيث ظهروا بشكل متواضع أمام حسنية أغادير، الذين قدموا لقاء قوي وهددوا مرمى الوداد في أكثر من كرة، وأستطاعوا حسم المباراة لصالحهم.

وأفتتح الأهداف يوسف المهري في الدقيقة 10، ثم عزز مالك سيسي بالهدف الثاني، لتنتهب المباراة بهزيمة الوداد من حسنية أغادير بثنائية نظيفة.

وتأتي خسارة الوداد قبل مواجهة الزمالك مباشرة، حيث سيستضيف الزمالك يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال افريقيا.