إغلاق ميناء السويس البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 15 إلى 20 نفحات 26 عقدة واتجاه الرياح جنوبي غربي والضغط الجوي 1011 وحالة البحر مضطربة جدا .

وأكدت الهيئة، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07.