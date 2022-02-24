تخريج دفعة جديدة من الكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة الفساد (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد بهدف حشد كفاءات القارة الإفريقية للتصدى للفساد وردعه بمختلف صوره وأشكاله.

وتضمن البرنامج التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد ورفع الوعى بمخاطرة وآثاره السلبية على التنمية المستدامة فى إفريقيا، إعداد وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وإدارة مخاطر الفساد والاتفاقيات الدولية المرتبطة ، وكذا التحريات عن قضايا مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

وفى كلمته خلال حفل، تسليم شهادات تخرج البرنامج التدريبى، وهنأ الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المتدربين على اجتياز البرنامج التدريبى، وأنه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، والذى يعد تأكيدًا على إيمان الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية بأهمية البعد الاستراتيجى والتاريخى التى تمثله القارة الإفريقية، مؤكداً على ترحيب مصر الدائم بالأشقاء من القارة السمراء لتوطيد أوجه الترابط والتعاون من أجل غد أفضل لشعوب القارة.

وشكر وزارة الخارجية على مساهمتها فى تنسيق التعاون بين مصر وإفريقيا فى العديد من المجالات ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتى أطلق نشاطها رئيس الجمهورية لتكون المنصة الرسمية لتبادل الخبرات الإنمائية مع الدول الإفريقية كافة، وفى مجال مكافحة الفساد نظمت مصر العديد من الفعاليات حيث عُقد المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بناء على دعوة أطلقها الرئيس عام 2018 خلال مشاركة سيادته بالقمة السنوية للقادة الأفارقة ليكون الأول من نوعه على المستوى القارى بما يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى أنداك، وليكون المنتدى منصة للحوار بين دول القارة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول قضايا الفساد، كما كانت إفريقيا حاضرة بقوة ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 لنستكمل معاً مسيرة العمل والمصير المشترك.

ووجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باستمرار عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وفقاً لخطة عمل الأكاديمية ولضمان استمرار التواص مع الأجهزة النظيرة.

كما قام صامويل جوكبانى، نائب رئيس هيئة محاربة الفساد بدولة جنوب السودان، بإلقاء كلمة نيابة عن باقى المتدربين، قدم فيها الشكر لمصر على دعمها الدائم لدول القارة الإفريقية، وشكر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على تنظيم البرنامج التدريبى الذى أصقل مهاراتهم بالعديد من المعلومات والخبرات وطلب استمرار تقديم هذه البرامج والدورات لدعم الكوادر الإفريقية فى مجال منع ومكافحة الفساد نظرا لخبرات مصر فى هذا المجال.

يأتى ذلك فى إطار سعى مصر الدائم للنهوض بأوجه التعاون المشترك مع قارة إفريقيا، من خلال مختلف الأجهزة والهيئات، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة تؤتى ثمارها من خلال تضافر الجهود بين الدول، خصوصًا وأن مصر تتشارك مع الدول الشقيقة فى القارة الإفريقية نفس الرؤى نحو التنمية نظرًا للتقارب الجغرافى الذى يمهّد الطريق نحو تعاون إقليمى أكثر فاعلية فى مختلف المجالات.