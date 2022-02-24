عاجل- السيسى يتفقد نماذج من السيارات الكهربائية المزمع صناعتها محليا (صور)

جدة - نرمين السيد - واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، وطارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤى الشرفا الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز للشرق لأوسط وإفريقيا. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

ووجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمى المتنامى فى هذا الصدد، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً فى الاعتبار مردودها الإيجابى المهم على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل فى هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

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