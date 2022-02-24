مدبولى يناقش مع وزيرة الصناعة توفير فرص عمل

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تقوم بها الوزارة فى دعم قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، فى ضوء أهميتهما فى النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتشغيل التى ترتقى بمعيشة المواطنين.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وخطط الوزارة، على رأسها التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، فى مختلف القطاعات، باعتبارها محركًا رئيسيًا لدفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مضاعفة مساهمته فى إتاحة فرص العمل للشباب، وتعميق التصنيع المحلى، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى.
وتطرقت إلى الخطوات التى تتم فى إطار دعم الصادرات المصرية، لافتة إلى البرامج التى تستهدف من خلالها الوزارة مساندة الصادرات بهدف الحفاظ على الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة للتسويق للمنتجات المصرية، لاسيما فى أسواق القارة الأفريقية.
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