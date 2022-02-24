وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع بلغاريا

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الخميس، ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.





أكد الوزير، فى مستهل اللقاء، الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز التعاون العلمى والبحثى مع الجانب البلغارى، مشيدًا بالتعاون المتميز القائم بين البلدين، وعلاقات الصداقة التى تربط بين الشعبين، موضحًا تطلع مصر لتعميق العلاقات مع الجانب البلغارى فى شتى المجالات خصوصًا التعليمية والبحثية.

وأشار إلى اتفاقية التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية، وأكاديمية العلوم البلغارية، مؤكدًا أنها أساس قوى لتطوير علاقات التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية فى كلا البلدين، خصوصًا فى مجالات علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موارد الطاقة وكفاءتها، علوم النانو والمواد الجديدة، الطب الحيوى، التنوع البيولوجى والموارد الحيوية والبيئية، تغير المناخ والأخطار والموارد الطبيعية، علم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته.

ولفت الوزير إلى الدعم الكبير الذى توليه الدولة المصرية لتهيئة بيئة علمية وبحثية قادرة على استيعاب الفكر المبتكر لشباب الباحثين والعلماء وفتح آفاق جديدة ومتعددة؛ لنقل الخبرات الدولية من وإلى منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمى بين مصر وبلغاريا فى عدد من القطاعات، بالإضافة إلى التوسع فى التبادل الطلابى، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبلغارية، وإجراء مشروعات بحثية فى المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن عقد ورش عمل أون لاين للطلاب المصريين المزمع سفرهم فى بعثات تعليمية لبلغاريا؛ للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

كما ناقش الجانبان الخدمات التى يقدمها مركز اللغة العربية بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وإمكانية تدريس اللغة العربية للطلاب البلغاريين الدارسين فى مصر.

ومن جانبه، أكد سفير بلغاريا حرص بلاده على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وبلغاريا، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة التعليم العالى والبحث العلمى، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبلغارية، مؤكدا تقدير بلاده لدور مصر الرائد والمحورى فى دعم السلام وضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى زيارة الرئيس البلغارى لمصر فى مارس 2019 بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم العلاقات بين مصر وبلغاريا.

كما أشار سفير بلغاريا إلى مشاركة وفد بلغارى رفيع المستوى فى المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ أواخر العام الجارى.