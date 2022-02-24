/681491/الشباب-والرياضة-تتسلم-5-أفدنة-لإقامة-مركز-تنمية-بكفر-الشيخ

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اليوم قطعه ارض مساحة خمسة أفدنة شرق كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز تنمية شبابية، وذلك طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5 فدان بحي سخا شرق مدينه كفر الشيخ والواردة ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنه 2021م بإزاله صفه النفع العام واعاده تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظه كفر الشيخ لإقامه المركز

وقد تم معاينه الموقع المشار اليه على الطبيعة جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، الدكتور محمد رأفت عبد العزيز معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية ، الأستاذ عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب ، ابوالنصر عزت مدير اداره الانشاءات بالمديرية ، محمد عبد الواحد مدير اداره الهيئات بالمديريه ، وبحضور اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة المكونة من الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب.

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية جاء بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذى يعد إضافة هامة لملاعب المحافظة فى ظل دعم الرئيس السيسي للرياضة و صناعة الأبطال الرياضيين لتشريف مصر بالبطولات الدولية.

وزارة التنمية المحلية

وفى سياق متصل أوضح محافظ كفر الشيخ أن حملات رفع التعيات على الأراضى الزراعية تأتى في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشدداً على المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعدى يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين، مضيفاً أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.