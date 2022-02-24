/681487/10معلومات-هامة-عن-دراسة-مجلس-الشيوخ-لتعويض-السيدة-المطلقة-بـ20ألف-جنيه

تتضمن مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون التأمين الموحد، والذى احتوى فى مادته الـ16 وأقرتها لجنة الشئون المالية والإقتصادية، ضوابط نشاط التأمين الإلزامى، والمنتظر أن يشمل حالات الطلاق فى مصر، من خلال وثيقة تصرف بشكل نهائى لكل سيدة مطلقة (الطلقة الثالثة) ومر على زوجها نحو 3سنوات وستكون بواقع 16-لـ20ألف جنيه بحسب قيادات هيئة الرقابة المالية والتى أعدت مشروع القانون وعرضته على الحكومة وتمت إحالته لمجلسى النواب والشيوخ، فيما انتهت من نظره لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ وتعرض تقريرها بشأنه على الجلسة العامة يومى الأحد والاثنين.

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مادة 16 وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية تنص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة، وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامى، ويصدربها قرار مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها على كل حدة لإنقاذها.

وتضمنت المادة بأن يكون من بين هذه التأمينات الإلزامية، كل من تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، والتأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والتأمين على طلاب المدارس والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

10معلومات هامة عن دراسة مجلس الشيوخ لتعويض السيدة المطلقة بـ20ألف جنيه

تشمل أيضا تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشأت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاه والعجز الكلى المستديم والتأمين على المخاطر التى يتعرض لها المصريين بالخارج.

وثيقة تعويض السيدة المُطلقة «المطروحة أمام مجلس الشيوخ»

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التأمين الموحد يوم الأحد والاثنين

مشروع القانون الجديد يضم جميع تشريعات التأمين فى مصر بقانون واحد

الوثيقة ستكون ترجمة لبنود المادة 16من مشروع قانون قانون التأمين الموحد

بنود المادة 16تتضمن التأمينات الإلزامية ومن ضمنها مخاطر حالات الطلاق

التأمين سيكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل

الطلاق سيكون هو البائن بينونة كُبرى..بشرط مرور ثلاث سنوات من الزواج

الزوج سيكون ملزم بدفع رسوم 50جنيه إلى 75 فى الزواج ..و25جنيه مع الطلاق

السيدة المطلقة ستحصل على نحو 20ألف جنيه بعد الطلاق مباشرة دون الانتظار لأى أحكام