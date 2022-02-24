/681486/بعد-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-هل-الحرب-العالمية-الثالثة-من-علامات-الساعة-الكبرى

مع بدء الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، تزايدت عمليات البحث جوجل خلال الساعات الأولي من صباح اليوم عن موضوع الحرب العالمية الثالثة بحسب وصفها، وتساءل العديد هل هي من علامات الساعة الكبري أم لا.

دوت الخليج

لم يرد في النصوص الشرعية للإسلام، أنَّ الحرب العالمية الثالثة من علامات الساعة سواء كانت العلامات الصغرى أو الكبرى، لكن هناك أحاديث وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أهوال يوم القيامة، وعن وقوع علامات الساعة الكبرى والصغرى، فعلامات الساعة الكبرى يشعر بها الناس، ويكون لها تأثير كبير علي العالم.

هل الحرب العالمية الثالثة من علامات الساعة الكبرى؟

كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه حذيفة بن يمان: لا تقوم الساعة حتى عشر آيات منها، "خسف في المشرق وخسف في المغرب، والدخان، والمسيح الدجال ودابة الأرض، يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن، وخسف في شبه الجزيرة العربية، خروج النبي عيسى عليه السلام.

الحرب الروسية الأوكرانية 2022

هذا وبدأت القوات الروسية، صباح اليوم، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس.

وأكد فلاديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده، وأن العدوان الروسي استهدف حرس الحدود الأوكرانية.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قاسية على روسيا وستكون هذه العقوبات الأقصي علي الإطلاق.

عقوبات قاسية علي روسيا من جانب المفوضية الأوروبية

وأضافت: المفوضية تعتزم تقديم حزمة من العقوبات للاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، كما أن هذه العقوبات من المتوقع أنها تستهدف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي من خلال منع وصولها إلى الأسواق الرئيسية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلي أنه سيتم تجميد الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ووقف وصول البنوك الروسية إلى السوق المالية الأوروبية، مؤكدة أن هدف هذه العقوبات هو إلحاق خسائر كثيرة لروسيا لمنع قدرتها علي تمويل الحرب.