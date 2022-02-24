/681484/بعد-وصوله-إلى-مصر-من-هو-كوكسال-بابا-صاحب-أشهر-الكوميكس-على-السوشيال-ميديا

تصدر البلوجر التركي الشهير ب كوكسال بابا مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بوصوله إلى جمهورية مصر العربية في الساعات القليلة الماضية، وبدأ الجمهور يتسائل عن مسيرته وكيف وصل إلى هذه الشهرة العالمية.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول كوكسال بابا صاحب لاشهر كوميكسات السوشيال ميديا

كوكسال بابا، لم يحقق شهرة عريمة فقط في تركيا بل وصلت شهرته إلى مصر والعالم العربي بأكمله، وبدأ العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في متابعة أخباره، ونرصد في ذلك التقرير أبرز المعلومات حول كوكسال بابا، كيف ذاع صيته في العالم.

معلومات حول كوكسال بابا

- بلوجر تركي اسمه الحقيقي بكتاش أوغلو

- يبلغ من العمر 46 عاما

-ولد بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته

- كان مرضه أحد عوامل وصوله إلى الشهرة.

- كنا شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا وفاز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي.

- اعتزل الملاكمة عام 2010

بداية مسيرة كوكسال بابا نحو الشهرة

- بدأ كوكسال بابا يتخذ مسيرته على السوشيال ميديا في عام 2015

- نشر فيديو طريف يرصد من خلاله تفاصيل يومه وبدأ تفاعل الجمهور يزداد عليه ثم بدأ تزداد متابعاته إلى الملاين من مصر والعالم العربي.

- انتشر له فيديو في 2016 قلب حياته رأس على عقب وأطلق بسبب عليه لقب الرجل الأكثر تعصبا

- كان الفيديو يكشف صراعه مع أحد الرجال الأكبر حجما منه وحاز الفيديو على 6ملايين مشاهدة

- تخطت عدد متابعته الملاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من فيسبوك وانستجرام وتويتر

- استخدم صورة فيما يعرف باستكيرات الواتس أب

كوكسال بابا في كليب أغنية «البنات» مع عمر كمال

وتعاون كوكسال بابا مؤخرا مع مطرب المهرجانات الشعبية في مصر «عمر كمال»، في عمل غنائي جديد بعنوان «البنات»، وظهر كوكسال بابا في لقطات عديدة داخل الفيديو كليب الخاص بالعمل، وتخطت أغنيته الجديدة «البنات» مع كوكسال بابا، بتخطيها حاجز المليون مشاهدة بعد مرور أقل من يوم على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب