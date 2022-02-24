/681483/الرد-الأوكراني-ضربة-صاروخية-تستهدف-سفينتي-شحن-روسيتين-في-بحر-آزوف

أعلنت روسيا بأن ضربة صاروخية أوكرانية أصابت سفينتي شحن روسيتين في بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود، مما أدى لوقوع ضحايا، وةذلك مساء اليوم الخميس .

جاء ذلك وفق لما نقلته وكالة تاس الروسية عن جهاز الامن الاتحادي ، منوهة اثنتين من سفن الشحن المدنية الروسية تعرضتا لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف.

جهاز الأمن الروسي أكد أن القصف تسبب في سقوط ضحايا، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن عدد الإصابات أو خطورتها.

ولم يصدر تعقيب على الفور من الجانب الأوكراني.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.