/681482/رئيس-برلمانية-الشعب-الجمهوري-يثمن-حكمة-القيادة-السياسية-في-التعامل-مع-الأزمة-الأوكرانية-لتجنيب-مصر-أي-آثار-سلبية

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن ما يحدث في القارة الأوروبية بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ليس ببعيد عن اهتمام القيادة السياسية التي نثق فيها ونثق في أنها تتعامل بحكمة بالغة في تلك المواقف سواء الإقليمية أو الدولية كما عهدناها دائما في مثل هذه المشاكل الدولية .

دوت الخليج أوضح أبوهميلة، أنه لا شك أن العالم سوف يتأثر من تلك التداعيات،موضحا أنه إذا كان هناك ارتباط بين مصر ودولتي روسيا وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح وكذلك السياحة فإن الحكومة المصرية قد أعلنت في اجتماعها أمس أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح، وأيضا لديها القدرة على تنويع مصادر استيراده من دول أخرى، كما أنه يتم البحث عن أسواق سياحية بديلة. رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يثمن حكمة القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية أضاف أبوهميلة، أننا دائما نثق في المتابعة الجادة من القيادة السياسية لمثل هذه المشاكل الدولية بما يجنب مصر أي آثار سلبية لها، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها .

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