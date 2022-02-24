/681476/إصابة-ثلاث-أشخاص-بسبب-سقوط-سيارة-ملاكى-فى-مصرف-زراعي-بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ملاكي، في ترعة بقرية فاو قبلي بدشنا، شمالي قنا. وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بوقوع حادث مرورى أسفر عن إصابة كلاً من خالد وهب الله عبد القادر ، 50 عاما، مقيم الحامدية، وأشرف عثمان فاوي 51 عاما، مقيم المصالحة، وحسين عبد النعيم، 25 عاما، مقيم الشعانية.

كما لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بجوار كوبري الشيخ بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وتلقي اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بجوار كوبري الشيخ بمركز دار السلام ، أسفر عن وجود وفيات ومصابين. وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الاسعاف نحو موقع الحادث، وقامت القوات بفرض كردوناً أمنياً، بينما قام رجال الاسعاف بنقل المصابين لمستشفي دار السلام لتلقى العلاج اللازم،فيما قامت قوات الأمن بفتح محور مرورى أمام حركة السيارات. وروى شهود عيان أنه خلال سير سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي اختلت عجلة القيادة في يد السائق نتيجة لانفجار الإطار الأمامي ما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين، وإصابة 6 آخرين، يقيمون جميعهم بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وحاز”دوت الخليج” على أسماء ضحايا الحادث والذين جاؤا على النحو التالى

مصرع كلٍ من "محمد. ن" 43 عامًا، و"هاني. ع" 39 عامًا، جميعهم يقيمون بمركز نجع حمادي وتم نقل الجثامين إلى مستشفي دار السلام المركزي.لاستخراج تصاريح الدفن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، بينما أصيب كلاً من "عبدالفتاح. ع" 50 عامًا، مصاب بإشتباه كسر بالزراعين، و"فاطمة. م" 50 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساقين، و"محمد. أ"60 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، و"على. أ. ف" 50 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، و"أحمد. م" 44 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، و"علاء. ع" 21 عاما، مصاب بكسر باليد اليمنى. وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفى؛ وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات