/681461/السويد-ترفض-مواجهة-روسيا-في-ملحق-أوروبا-لكأس-العالم-2022

كشف السويدي ايريك كارلسون، رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة روسيا في حال تأهل الطرفين للدور الأخير في ملحق كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد صباح اليوم الخميس على هجوم العدوان الروسي على أوكرانيا، بخارات جوية استهدفت بعض المؤسسات الحكومية الأوكرانية بالعاصمة كييف.

التوترات الروسية الأوكرانية تبلغ ذروتها

بلغت التوترات الروسية الأوكرانية، صباح اليوم إلى حد ذروتها والتي اسفرت على دخول العدوان الروسي على العاصمة الأكرانية ببعض الهجمات والتي اسفرت عن عدة انفجرات في مختلف العاصمة.

تزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

اتحاد السويد يرفض مواجهة روسيا في ملحق كأس العالم

وأعلن ايريك كارلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، ظهر اليوم، عن رفضه لمواجهة منتخب روسيا في الملحق في حال تأهل الطرفين.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

ناشد بعض لاعبي البرازيل المحترفون في الدوري الأوكراني، مسئولو بلادهم، لإخراجهم من العاصمة الأوكرانية كييف.

محترفي البرازيل بأوكرانيا يستنجدون بحكومتهم

أكد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، صباح اليوم الخميس عن غزو شامل على جميع مناطق بلاده.

ويتواجد في دينامو كييف لاعب برازيلي واحد هو فيتينيو، بينما يضم شاختار 13 لاعبا برازيليا.

واجتمع الـ 14 لاعبا وأسرهم في فندق في العاصمة الأوكرانية كييف، وسجلوا الفيديو معاً لمناشدة السلطات البرازيلية المسئولة، وإنقاذهم بعد بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، بحسب الصحفي البرازيلي أرثور كويزادا.