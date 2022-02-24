نشرة أخبار الفن: نجوم الفن يعلقون على أزمة روسيا وأوكرانيا.. شراكة عمرو دياب مع أنغامي.. وصول البلوجر كوكسال بابا إلى مصر

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تم على الساحة الفنية العديد من الأحداث الجديرة بالذكر، والتي أثارت الجدل بشكل كبير، ومنها من تداوله رواد التواصل الإجتماعي وانتشر بكثرة، ونرصد لكم أبرز الأحداث التي تمت على الساحة الفنية عن طريق موقع دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

تعليق نجوم الفن على أزمة روسيا وأوكرانيا

علق الفنان الشهير برئيس العاصبة في فيلم «مافيا» عباس أبو الحسن عن الأزمة الجارية بين أوكرانيا وروسيا، وكتب عبر موقع التواصل الإجتماعي من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك،وكتب: ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ ..عقبال عندكم كدة أول يوم في الحرب العالمية التالتة وبكدة الجيل بتاعنا يقدر يغادر الحياة وهو مطمئن و مرتاح ان مافيش كارثة انسانية او بشرية او كونية من حروب وثورات وزلازل وأوبئة وجوائح معدتش عليه.

كما علق الفنان اللبناني باسم مغنية على الحرب التي تدور حاليًا بين أوكرانيا وروسيا التي اندلعت خلال الأيام الماضية، وذلك عبر منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب: بعيدًا عن السياسة الله يحمي كل شعوب الأرض من الحروب.

بالإضافة للفنان محمد هنيدي الاذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منشور لدعم الطلاب المصريين بأوكرانيا، وذلك بعد الحرب التي اشتعلت بين روسيا وأوكرانيا، وكان محتوى المنشور: ‏بعيدا عن الهزار والتريندات بقى .. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا .. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم .. ويحمي الناس كلها.

شراكة عمرو دياب مع منصة أنغامي

وقع الهضبة عمرو دياب شراكة حصرية مع شركة أنغامي، وتعتبر أنغامي هي المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للموسيقى والترفيه، وستذيع مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور ميديا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني القديمة والحديثة له والفيديو كليبات.

وسيقوم الفنان عمرو دياب اليوم في موسم الرياض بإحياء حفل هناك وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والتي ستكون غدًا الخميس الموافق 25 فبراير لعام 2022.

ولحجز التذاكر الخاصة بحفل الهضبة من هنا: https://www.ticketingboxoffice.com/rs-amr-diab-concert-24-feb22-thurs-tickets/event/18978/en

كوكسال بابا يشوق المصريين بعد قدومه مصر: مستعدين؟

وصل اليوم البلوجر القزم التركي كوكسال بابا، وقد شارك فيديو له بعد وصوله إلى مصر مباشرةً، وتجمع الصحافة حوله والمصورين لتصويره، ومحاولة إثارة غضبه لكي يقوم بحركاته المضحكة المعتادة، ويأخذوا له لقطاته المعتادة.