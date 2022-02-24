سفارة مصر في كييف تتابع على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة...

في إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:

+380932165877

+380732009984

+380634779436

وتهيب السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Egyptinkiev