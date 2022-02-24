شكرى يوقع مذكرة آلية التشاور مع أمين مجلس التعاون الخليجى

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعاد التأكيد على الارتباط الوثيق بين الأمن القومى المصرى وأمن الخليج العربى ودوله الشقيقة.
وأشاد بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجى حول تلك الآلية للتشاور السياسى بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم فى تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لاسيما خلال المرحلة الحالية التى تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون.
وأوضح حافظ أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى أكد خلال اللقاء على مكانة مصر ومحورية دورها فى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأعرب عن أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا العربية الراهنة؛ فضلا عن التباحث حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة.
كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى بما يدعم الأمن القومى العربى ويحقق المصالح المشتركة.
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