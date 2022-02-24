عاجل.. سفارة مصر بكييف تخصص أرقاما للجالية المصرية للتواصل معها

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية المصرية فى نبأ عاجل، إنه فى إطار التطورات المتسارعة حاليا على المشهد الأوكرانى، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية فى كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المقيمة فى أوكرانيا، فضلا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.





وأوضح البيان أن السفارة فى كييف ستقوم بموافاة المواطنين أولا بأول بما يستجد من إرشادات فى هذا الشأن، علما بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:

+380932165877

+380732009984

+380634779436 كما أهابت السفارة فى كييف بمتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر الرابط التالى: www.facebook.com/Egyptinkiev

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