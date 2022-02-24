مدبولى يستعرض خطط استخراج وتوفير خام الفوسفات عالى الجودة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات عالى الجودة، بحضور الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ورؤساء ومسؤولى الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة.





أشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن الدولة تعمل على إدارة الثروات المعدنية لديها بالشكل الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، فى إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة فى مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون لدينا حصر دقيق بكميات الفوسفات عالى الجودة فى مصر، مع ضرورة السعى للتوقف عن تصدير الفوسفات الخام، والعمل على تنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من هذا الخام، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، لدينا عروض من جانب عدد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات تحقق هذه القيمة المضافة، ولذا يجب أن تتوافر دراسات وأرقام وإحصاءات دقيقة، بالإضافة إلى إعداد خطط استكشافية للخام عالى الجودة فى مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض تقرير حول تناول خريطة تركز خام الفوسفات على المستوى المحلى، والتى تتركز بمناطق البحر الأحمر، ووادى النيل، وأبو طرطور، كما تم توضيح أوجه الاختلاف بين مخرجات تلك المناطق من خام الفوسفات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضا موقف الاحتياطى الاستراتيجى لخام الفوسفات محليًا، ونسبة التصدير منه، فضلًا عن الفرص المستقبلية بهدف التوسع فى إنتاج الفوسفات محليًا، لتوفير الاحتياجات اللازمة من خام الفوسفات بهدف تشغيل قطاع الصناعة ولاسيما مصانع الأسمدة الفوسفاتية.