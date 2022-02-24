افصل واسمع.. خريطة الزحام المرورى والبدائل وأماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور الكورنيش عند منطقة بئر مسعودة، ومنزل كوبرى محرم بك المتجه للكورنيش، حيث يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع المشاية بمدينة المنصورة، حيث يفضل سلوك شارع جيهان.

وفى محافظة الغربية، أشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية، إلى أن هناك بعض الأحجام أعلى كوبرى فاروق، وشارع المديرية، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى مناطق ميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، لذا يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل طبيعى عدا أعلى محور سعد الدين الشاذلى، لذا يفضل سلوك الطريق الصحراوى للمتجه لمناطق العبور، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يسير بشكل طبيعى.

أما الخارج من مناطق التجمعات، فهناك بعض الأحجام أعلى دائرى المعادى والبساتين، لذا يفضل سلوك الدائرى الأوسطى للمتجه إلى أكتوبر.

أما فى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن كل القادم من مسرح البالون ستواجهنا بعض الأحجام بميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن محور الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بأن الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه أيضا إلى بعض الكثافات بكوبرى الأزهر والعتبة والموسكى، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر، كما دعا إلى تجنب مناطق جسر السويس وأحمد عصمت.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 301، والعتبة 279، وجراج التحرير 749، والأوبرا 400 مكان خالى.