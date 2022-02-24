/681471/بعد-تكريمها-في-مهرجان-أسوان-للمرأة-سوسن-بدر-مديونة-للمخرجة-إنعام-محمد-علي-فيديو

كُرمت الفنانة سوسن بدر في مهرجان أسوان لسينما المرأة، وجاء هذا التكريم بسبب تجاوز مشوارها الفني الـ 45 عام، وتحدثت خلال الندوة المقامة لتكريمها عن بدايتها الفنية التي أشتملت الإهتمام بالمرأة بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم حديث الفنانة سوسن بدر عن بدايتها الفنية التي أشتملت أعمال فنية تهتم بقضايا ومشاكل المرأة وذلك خلال السطور القادمة.

سوسن بدر وأعمال فنية عن المرأة

شكرت الفنانة سوسن بدر المهرجان وكل القائمين عليه بعد تكريمها من خلاله، وقالت: أول ما تلقيت الدعوه حبيت اقرأ اكتر عن المهرجان وأعرف عنه اكتر، لما عرفت كنت في منتهى السعادة والفخر اني بتكرم منه.

وأردفت الفنانة القديرة سوسن بدر عن أول عمل فني لها والذي كان يخدم قضية من قضايا المرأة، وقالت: أول بطولة في تانيه معهد المسرح، كان مسلسل اسمه هي والمستحيل كان بيتعرض في ماسبيرو زمان عن قضية تعليم المرأة كان إخراج الاستاذة إنعام محمد علي، والكاتبة الكبيرة تحية العسال وكان عن قضية تعليم المرأة، العمل الفني زمان كان بيتم بترابيزة بروفات ومناقشات، والممثل بيسمع الاطراف كلها عشان يتعلم، فسمعت وانا بعتبر نفسي محظوظة عشان ربنا حطني في البدايات مع ناس كونوني، كونوا شخصيتي و كونوا تفكيري.

سوسن بدر تتحدث عن التحرش

وتحدثت سوسن بدر عن ظاهرة التحرش المنتشرة خلال الأيام الماضية، وقالت: أنا مديونة لإنعام محمد علي، من ساعتها اهتميت بالأعمال اللي بتهتم بالمرأة زي نونة الشعنونة مثلاً، ودورة عن اول بنت استشهدت في ثورة ١٩، والتحرش مش بس في الواقع، هو على السوشيال ميديا بشكل أفظع وأكبر، فوجود مهرجان زي ده اسعدني بالوجود فيه.

معلومات عن سوسن بدر

ولدت سوسن بدر يوم 12 نوفمبر عام 1957، هي ابنة للممثلة «آمال سالم»، يطلق عليها لقب «نفرتيتي السينما المصرية» حيث تتميز بملامح مصرية فرعونية، درست في «معهد الفنون المسرحية»، كان المخرج شادي عبد السلام قد اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه أخناتون الذي لم يكتمل فقد عاجله الأجل قبل أن يتمكن من اكماله وتصويره ولم يقدر للفيلم أن يخرج للنور.