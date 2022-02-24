/681470/القنصل-الروسي-بالغردقه-السياحه-الروسيه-لن-تتأثر-بالحرب-والطيران-بين-مصر-ورسيا-لم-يتوقف

قال القنصل الروسى فيكتور فورباييف بالغردقة، أن جميع الرحلات الروسية تصل إلى مطار الغردقة بشكل طبيعى ولا يوجد إلغاء الرحلات، مضيفاً أن السايحة الروسية لن تتأثر حال اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيبراً إلى أنه حتى الأن لم يتم تعليق الرحلات الروسية القادمة لمصر.

وأضاف «فورباييف» فى تصريح خاص ل "دوت الخليج"، أن هناك فقط تأخير فى وصول الرحلات ما بين روسيا والغردقة يتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة بسبب تغيير مسار الرحلات بسبب غلق المجال الجوى الأوكراني. مؤكداً أن هناك عدد من المطارات جنوب روسيا تم إغلاقها مما يسبب أيضا فى تأخير الرحلات الجوية الى مطار الغردقة الدولى، مشيراً إلى أن هذه الأمور أصابت الرحلات الروسية القادمة لمصر ببعض الارتباك نتيجة تأخير الرحلات وتحويل مسارها.

مشيراً نتابع حالة الحرب عن كثب من خلال وسائل الإعلام الروسية المختلفة، مضيفاً القنصلية داخل مدينة الغردقة تعمل بشكل طبيعى والجالية والسائحين الروس يعيشون حياتهم بصورة طبيعية.

وكان مصدر بمطار الغردقة الدولى، قد أعلن عن إلغاء رحلة طيران اوكرانية كان من المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، تحمل عدد من السائحين وذلك بعد قرار السلطات في اوكرانيا اغلاق المجال الجوي امام الرحلات المدنية. أضاف المصدر فى تصريحات صحفية له، الطائرة التى كان من المقرر وصولها اليوم، كان يفترض بها العودة بعدد من السائحين الاوكران بعد انتهاء اجازتهم بالمنتجات السياحية بالغردقة. مشيراً أن إلغاء الرحلة تسبب فى حالة من الارتباك لدى السائحين، على الفور قامت شركات السياحة بابقاء السائحين الاوكران في فنادقهم لحين فتح المجال الجوي في اوكرانيا.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وعلى صعيد آخر شهدت مدينة البحر الأحمر إلغاء رحلة طيران اوكرانية كان من المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، واكد مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولى، إلغاء رحلة طيران اوكرانية كان من المقرر وصولها مساء اليوم الخميس، وكانت ستحمل عدد من السائحين وذلك بعد قرار السلطات في اوكرانيا اغلاق المجال الجوي امام الرحلات المدنية، أضاف المصدر فى تصريحات صحفية له، الطائرة التى كان من المقرر وصولها اليوم، كان يفترض بها العودة بعدد من السائحين الاوكران بعد انتهاء اجازتهم بالمنتجات السياحية بالغردقة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الجاليات الأوكرانية المتواجدة حالياً فى مصر يفكرون فى العودة عن طريق مدن أخرى، مما تسبب فى حالة من الارتباك بالمدينة.