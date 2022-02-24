/681468/رئيس-طاقة-النواب لقاء-السيسي-بمدير تالجو الإسبانية-خطوة-رائدة-لتوطين-صناعة-القطارات-بمصر

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك اهتمام رئاسي كبير بتوطين الصناعات الضخمة والثقيلة والتكنولوجية المتطورة في البلاد، لتعميق الصناعة المحلية من ناحية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات، علاوة على إحداث طفرة حقيقية بالصناعة المصرية تحقق الهدف الرئيسي، بالوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا.

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ولفت صالح في تصريحات له، اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك لاستعراض أوجه التعاون الحالية مع "شركة تالجو" الإسبانية العريقة في مجال القطارات، وبخاصةً في مجال تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشاريع المستقبلية.

رئيس طاقة النواب: لقاء السيسي بمدير «تالجو» الإسبانية خطوة رائدة لتوطين صناعة القطارات بمصر

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن لقاء الرئيس برئيس الشركة الإسبانية لصناعة القطارات، جاءت كذلك لبحث إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وتطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في مجال النقل.

واختتم النائب حسام عوض الله، بأن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، يؤكد وجود وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية كبرى معها لتوطين صناعة القطارات في مصر، والاستفادة من التكنولوجيا الإسبانية في هذا المجال، وخطط التوسع في مجال القطارات والسكك الحديدية سواء الثقيلة أو الكهربائية.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمي للشركة.