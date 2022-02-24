مصرع عامل أسفل عجلات القطار بالغربية

وعلى الفورانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود الى محل البلاغ، وتبين أن الحادث أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وأنه لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلى، ولا توجد شبهة جنائية. وتم نقل الجثة الى مستشفى سمنود لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الاجراءات القانونية، بينما طالب أهالى المنطقة بضرورة الكشف عن المزلقانات العشوائية التى تتواجد بالمنطقة، مؤكدين أنها خطر يداهم الأسر.

وكانت أهالى سمنود قد تقدموا بشكاوى للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أفادت تضررهم من انتشار المزلقانات العشوائية بالمنطقة، مطالبين بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة، وإيجاد الحلول اللازمة لانهاءها، موضحين أن الأهالى تعيش فى ذعر بسبب انتشار تلك المزلقانات.

محامى بسنت خالد يكشف مفاجأة جديدة

وفى سياق متصل، كشف عبد الله أبو المجد محامى أسرة الطالبة بسنت المعروفة إعلاميا بـ " ضحية الأبتزاز "، تفاصيل جلسة اليوم لمحاكمة المتهم الثالث محمود عوض " 16 عام طالب فى الصف الأول الثانوى، وذلك بمحكمة الطفل بطنطا. حيث أكد فى تصريحاته لـ " موقع دوت الخليج "، أنه تم تأجيل جلسة اليوم الخاصة بالمتهم الثالث لجلسة 3 مارس القادم، وذلك بناءا على طلب محاميه للأطلاع.

وأوضح محامى "بسنت" ، أنه تم تأجيل جلسة ٥ متهمين أخرين وهم " ابراهيم السعودى، عبد الحميد محمد، عبد الحميد مشندى، محمود الصعيدى، إسماعيل بيومى " إلى جلسه 8 مارس القادم مع أستمرار حبسهم أيضا على ذمة القضية . وعن حضور أسرة بسنت إلى المحكمة، فكشف المحامى، أن شقيقتها شاهيناز الصغرى، حضر جلسة اليوم، والأسرة كانت متابعة لحظة بالحظة جميع التفاصيل. كانت قد قررت اليوم محكمة الطفل بطنطا، بمحافظة الغربية.

وأضاف محامى ضحية الابتزاز إلى أنه فى أولى جلساتها برئاسة المستشار محمد ثروت وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم وأمين سر سعد ابو رية، تأجيل محاكمة المتهم السادس في قضية الطالبة بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز إلى 3 مارس للأطلاع مع رفض إخلاء سبيله . حيث تم توجيه له عدة تهم في قرار الإحالة من قبل جهات التحقيق تمثلت في هتك عرض الفتاة بسنت بغير قوة والتهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بأن استطال عموم جسدها بيده ومواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات. الجدير بالذكر، أن الطالبة بسنت، 17 سنة مقيمة بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، أقدمت على الانتحار عن طريق تناول حبة الغلال السامة بعد قيام شاب بتركيب صور لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على موقع فيسبوك لابتزازها. لم تتحمل الفتاة التبعات الاجتماعية لانتشار تلك الصور المفبركة في قريتها، فأنهت حياتها، تاركة خلفها رسالة وداع.