أول تحرك من البرلمان بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا .. «إلا المصريين»

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تقدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي علي اعقاب الحرب بين روسيا و اوكرانيا وضمان سلامه الجالية المصرية من اببنائنا الطلاب .

دوت الخليج

سكينة سلامة تتقدم ببيان عاجل لتأمين سلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا

واشارت النائبة سكينه سلامه عضو مجلس النواب في البيان العاجل المقدم بشان ابنائنا الطلاب فى اوكرانيا، وكيفيه الاطمئنان عليهم وتواصل وزاره الهجره معهم واخر المستجدات حول وضعهم الحالى، وهل يوجد سياسه من قبل الوزاره مقترحه لمغادره الطلاب من المدن التى تمثل خطر عليهم او رجوعهم الى مصر على حسب رغبه الطلاب.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.