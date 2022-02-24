/681462/الوزير-أشرف-حاتم-جهود-تاريخية-وتصدي-بارع-للملفات-الصحية-والطبية

تعد لجنة الصحة في مجلس النواب الحالي من أهم اللجان البرلمانية صاحبة الإنجازات والإسهامات بفضل جهود رئيسها الدكتور الوزير أشرف حاتم، صاحب التاريخ الناصع من الإنجازات الكبرى في القطاع الصحي والطبي بالبلاد.

دوت الخليج

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي حجم الأدوار التاريخية التي يبذلها ويحققها النائب أشرف حاتم، بترأسه لجنة ذات اختصاصات ومهام وملفات تشغل العالم أجمع وليس الدولة المصرية في أوقات الجوائح والأزمات الطبية المستعصية، والتي يتصدى لها رجال وقامات بحجم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الحالي أشرف حاتم.

خبرات رفيعة

يملك الدكتور أشرف حاتم مجموعة من الخبرات العظيمة التي يتسلح بها من اجل إفادة القطاع الصحي والطبي، من خلال مجموعة المواقع القيادية شديده التاثير التي تولاها سواء خلال تولي حقيبة الصحة بالحكومة المصرية سابقاً، أو وجوده حاليا على رأس لجنة الصحة في مجلس النواب العريق.

وعلى مدار سنوات طويلة من العمل الطبي الرائد أظهر الدكتور أشرف حاتم حالة اعتزاز وانحياز للأطقم الطبية والصحية المصرية التي عملها خلال عقود على دعمها وحفظ المكتسبات المختلفة لها، حيث قال: لدينا أعظم أطباء في العالم مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم، وغيرهم من الأطباء، لكن الفريق الذي يوجد مع الأطباء لا يعطي الفرصة حتي يبدع.

تفاني واخلاص

يعتبر الدكتور اشرف حاتم من ضمن القيادات الوطنيه التي تعمل بدهب لصالح الوطن والمواطن معا حيث لا يدخل ابدا في اي من المناسبات او الاجتماعات الرسميه اول لقاءات مع المواطنين والاعلاميين باي من المعلومات التي حط لها على مدار تاريخه المهني الطويل ويظهر على الدوام حاله تفهم كامل لمتطلبات المريض والطبيب معا

حالة الحرص على المواطنين كمرضى وأطباءت، تجلت في تصريحاته لموقع دوت الخليج مؤخرا التي ذكر فيها أن منظومة الصحة عبارة عن فريق ولابد أن يكون كافة أعضاء الفريق علي نفس المستوي من الخبرات والتدريب والمهارات، فالتمريض مهم جدا والعلاج الطبيعي والصيدلة والأسنان والفنيين الصحيين لذلك من المهم أن يكون الفريق الطبي علي تدريب طوال الوقت، باعتباره يقدم خدمة صحية متكاملة للمريض المصري، لافتا أن المجلس الصحي ليس مهم فقط للفريق الطبي ولكن لصالح المريض المصري والصحة في مصر.

إنجازات قياسية

اعتاد الدكتور أشرف حاتم على تحقيق الانجازات الفردية والجماعية في مختلف المواقع المرموقة التي تولى خلالها المسؤولية وهو ما ظهر بشكل أساسي خلال الشهور الماضية عبر مجموعة الجهود الموسعة للجنة الصحه في البرلمان، والملفات التي تولتها اللجنة والتي شغلت الراي العام بشكل كبير.

لتسود حالة من الاتفاق حول انعكاس الجهود المثمرة بقيادة الوزير أشرف حاتم إيجابا على القطاع الطبي خلال مواجهة جائحة ككورونا، وتصدي اللجنة للعديد من القوانين المتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل في التشريعات الصحية والطبية، وهي جهود عملاقة تتوائم والمرحلة المقبلة في الجمهورية الجديدة.