/681474/مدبولى-يؤكد-أهمية-النهوض-بالصناعة-الوطنية-لتلبية-احتياجات-السوق-المحلية-والتصدير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

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وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، في ضوء أهميتهما في النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتشغيل التي ترتقى بمعيشة المواطنين.

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصناعة عدداً من ملفات العمل

وعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وخطط الوزارة، على رأسها التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، في مختلف القطاعات، باعتبارها محركاً رئيسياً لدفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مضاعفة مساهمته في إتاحة فرص العمل للشباب، وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاد الوطني.

مدبولى يؤكد أهمية النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد

كما تطرقت السيدة/ نيفين جامع، إلى الخطوات التي تتم في إطار دعم الصادرات المصرية، لافتة في هذا الصدد إلى البرامج التي تستهدف من خلالها الوزارة مساندة الصادرات بهدف الحفاظ على الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة للتسويق للمنتجات المصرية، لاسيما في أسواق القارة الأفريقية.