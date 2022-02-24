/681443/ختام-منتدي-التكيف-المناخي-للطلاب- لمبادرة-المليون-شاب-متطوع-بجامعة-جنوب-الوادي

علماء وخبراء وطلاب يضعون توصيات استراتيجية لعمل الطلاب في التغيرات المناخية جاء ذلك في اختتام المنتدي اليوم الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ منتدي التكيف المناخي لطلاب الجامعات من محافظة قنا والذي نظمته مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي بالمشاركة مع جامعة جنوب ب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وسفير ميثاق الاتحاد الأوروبي دكتور مصطفي الشربيني والدكتور احمد نصاري نائب رئيس الجامعة.

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لقاء اليوم الثاني بالمنتدي كانت المحاور فيه تدور اليوم حول دور نشر التوعية بالقضايا البيئيه المناخية وحول التسريع بتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتكيف المناخي، حيث أشار الدكتور احمد نور الدين الاستاذ بالمركز القومي للبحوث وعضو مجلس امناء مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ، الي الدور التي تلعبة الأحياء المائية من هائيمات ورخويات واسماك في التنمية المستدامة والمشاركة في تقليل الإحتياس الحراري.

ختام منتدي التكيف المناخي للطلاب لمبادرة المليون شاب متطوع بجامعة جنوب الوادي

وتحدثت دكتورة ناهد نور الدين الاستاذ بمركز بحوث الصحراء وعضو مجلس أمناء المبادرة عن خارطة طريق لأكثر المانجروف لمواجهة التغيرات المناخية ودور المانجروف والذي يعد الشجرة المعجزة لمجابهة التغيرات المناخية.

كما اشار الدكتوى فوزي يونس الاستاذ بمركز بحوث الصحراء وعضو مجلس أمناء المبادرة ومنسق المنتدي الي اهمية التنمية المستدامة وعلاقتة تغير المناخ بالإستدامة البيئية وعلاقت ذلك بالبصمة البيئية والكربونية وسوق الكربون والتحول نحو الإقتصاد الأخضر.

وقدم الدكتور عبد العال معروف رئيس الإتحاد العربي للتدريب عرض تقدمي وتدريب علي قياس البصمة الكربونية وكيفية تقليل الانبعاثات الكربونية للأفراد وفي المنازل وشارك في التدريب أكثر من ٥٠٠ طالب جمعي ليكونوا فريق من المتطوعين لمواجهة المناخ بجامعة جنوب الوادي ويشاركون سفراء المناخ بالقاهرة استعدادات لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية .

وقد اشاد الاستاذ اسلام محمد عبد الحي المنسق العام للمحافظة علي اهمية التوعية البيئية في رفع القدرات المعرفية لدي الافراد في مؤسسات الدولة متمثلة في جامعة جنوب الوادي وعلاقت ذلك بمؤسسات المحتمع المدني حيث شارك بالجهود اللوجستية الاستاذ صلاح نور منسق العلاقات العامة بالمنتدي.

وفي ختام المنتدي تم توجيه رسالة الي العالم بأن طلاب مصر من جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي ورعاية دكتور أحمد نصاري والدكتور مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الاوربي يدعون جهود وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الخارجية السيد سامح شكري رئيس المؤتمر في تنظيم مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop27 ولا يدخرون جهد من آجل دعم جهود الدولة المصرية ووضعها أنفسهم جنود متطوعين ضمن مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني وتحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي التي ترعي جهود سفراء المناخ منذ دشين البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ بجامعة عين شمس برئاسة دكتورة نهي سمير و ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي

وقد اسفر المنتدي عن التوصيات الآتية: أولا : ضرورة البدء في البرنامج التدريبي لمحو الأمية الكربونية لطلاب الجامعات الجدد، أون لاين، بعمل دورات تدريبية إلزامية بسعر رمزي وذلك قبل دخولهم العام الجامعي الجديد توجه لإتعاب المحاضرين وتنظيم مؤتمر للمناخ بكل جامعة وذلك استعداد مع تنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في ٧ نوفمبر القادم ، علي أن يكون هذا البرنامج مشترك بين الجامعة المعنية ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني وضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي.

ثانيا : علي جميع الجامعات المصرية أن تقوم بقياس البصمة الكربونية وضروه أن توفق من اوضاعها لتكون ضمن المعدل العالمي خلال فترة يتم الاتفاق عليها

ثالثا : فتح باب التطوع من كل جامعة مصرية من شباب الجامعات ضمن منظومة التطوع لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني تحت أشرف وزارة التعليم العالي ووزارة البيئة ووزارة التضامن والشباب والرياضة لتقديم ١٠ الف متطوع ويشملون الطلبة المغتربين وبخاصة الافارقة ، بحيث يساهمون في التنظيم وتهيئة الرأي العام الدولي لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 وفقا للرؤية وسياسة الدولة المصرية وماذا تريد في حشد الرأي العام العالمي تجاه هذه القضية وبخاصة العدالة المناخية ووتشكيل "حركة العدالة المناخية للطلاب المغتربين تتناسب مع ما ابداه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر البترول بهذا الخصوص

رابعا: مطالبة الهيئات الدولية بدعم جهود الأنشطة الطلابية في التكيف المناخي ودعم المبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تؤثر بالإيجاب علي التكيف المناخي من خلال سفراء المناخ

خامسا : التنسيق مع الانشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي لانشاء "حركة طلاب من أجل المناخ" ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي تقوم بإدارة نشاط المناخ بكل الجامعات المصرية تحت رعاية سيادتكم ويكون لها مقر دائم بوزارة التعليم العالي لاستقبال وفود الشباب والضيوف من الخارج خلال الفترة القادمة لدعم الموقف المصري ومطالب مصر العادلة تجاه قضايا التكيف المناخي التي تحتاج الكثير من الأموال لتنفيذ مشروعات التحول الاخضر.