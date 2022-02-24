/681437/مستعدين-كوكسال-بابا-يشوق-جمهوره-بعد-وصوله-إلى-مصر-فيديو

وصل البلوجر التركي كوكسال بابا إلى مصر منذ قليل، في وسط إستقبال حافل له، وظهر ذلك خلال الفيديو الذي قام بمشاركته لمتابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وسط المصورين والصحفيين الذين حاولوا تصويره ولكنه أنفعل عليهم بطريقته المضحكة المعتادة، لأنه يشتهر بالعصبية الزائدة.

دوت الخليج يرصد لكم وصول الفنان التركي كوكسال بابا إلى مصر وذلك خلال السطور القادمة.

كوكسال بابا في مصر

شارك البلوجر القزم التركي كوكسال بابا فيديو له عقب وصوله إلى مصر،والذي ظهر فيه إحتفال المكان به، وتجمع الصحافة حوله والمصورين لتصويره، ومحاولة إثارة غضبه لكي يقوم بحركاته المضحكة المعتادة.

تعاون عمر كمال وكوكسال بابا

وفي سياق متصل، تعاون المطرب عمر كمال مع كوكسال بابا خلال الفترة السابقة في أغينة، حيث أعلن عمر كمال عن موعد إصدار أغنيتة الجديدة بالإشتراك مع كوكسال بابا على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن طريق نشر جزء تشويقي من فيديو الأغنية، وعلق على الفيديو: أغنية " البنات " الساعة ٦ على اليوتيوب.

والذي وصلت عدد مشاهداتها إلى الآن حوالي 2 مليون مشاهدة، خلال 7 أيام، وقد حققت نجاح كبير خلال فترة قصيرة، لأن كوكسال بابا مشهور في مصر والعالم العربي ويحظى بشعبية كبيرة.

معلومات عن كوكسال بابا

اسمه الحقيقي «بكتاش أوغلو» والذي يشتهر بأسم كوكسال بابا، بعمل كبلوجر تركي يحظى بشعبة واسعة، وهو من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر حوالي 46 عامًا، ولد كوكسال بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

وسر قصر طوله، هو ولادته بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو لديه، والذي تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سبب رئيسي في الشهرة الواسعة التي نالها، ويقيم كوكسال بابا مع عمه بعدما توفى والديه، وعلى الرغم من أن مرضه إلا أن بابا كان يحب لعبة الملاكمة واستطاع في وقت قصير أن يكون ملاكمًا، ودائمًا ما يتباهى كوكسال بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر في الملاكمة وقد اعتزل الملاكمة عام 2010.