/681432/محمد-هنيدي-عن-الطلاب-المصريين-في-أوكرانيا-ربنا-يحفظهم-يارب-ويحميهم

تفاجئ العالم خلال الأيام الماضية، بأزمة روسيا وأوكرانيا التي سببت حالة من الهلع في العالم أجمع، وقد علق على هذه الأزمة العديد من نجوم الفن، ومنهم من تعاطف مع سكان كلًا من روسيا وأوكرانيا، وجاء أحدثهم الفنان محمد هنيدي، الذي قام بالدعاء لكل الطلاب المصريين الذين يدرسوا في أوكرانيا، بعد أن تبين من الإحصائيات عن وجود حوالي 3 آلاف مصري يدرس في أوكرانيا.

دوت الخليج يرصد لكم دعاء الفنان محمد رمضان بالسلامة للطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا وذك خلال السطور القادمة.

محمد هنيدي: ربنا يحميهم ويحمي كل الناس

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منشور يدعوا فيه للطلاب المصريين في أوكرانيا، وذلك بعد الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، وكان محتوى المنشور: ‏بعيدا عن الهزار والتريندات بقى .. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا .. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم .. ويحمي الناس كلها.

أعمال محمد هنيدي الفنية القادمة

وفي جانب آخر، أعلنت الفنانة منى زكي عن تواجدها مع محمد هنيدي في عمل فني بعد غياب طال لأكثر من 23 عامًا من الظهور معًا في عمل فني على الساحة الفنية، وهذا الفيلم سيكون تحت عنوان «الجوهرجي».

وقد نشر الفنان أحمد حلاوة صورته من كواليس الفيلم مع كلًا من الفنانة منى زكي ومحمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب: استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي.

وفي إنضمام سيترك بصمة قوية، قد انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرًا إلى فيلم «الجواهرجي» بدور خادمة بشكل كوميدي، اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، وكان دور الفنانة منى زكي في الفيلم هو دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من الإختلافات والمواقف الكوميدية، وبشأن الفنان آسر ياسين فسيكون دوره في الفيلم شخصية طبيب نفسي.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم عرض فيلم «النمس والإنس» لمحمد هنيدي خلال الفترة الماضية، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.