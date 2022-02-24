بناءً علي طلب النائبة سمرة الجزار.. الموافقة علي إنشاء مدرسة فنية وأخري تجارية بمدينة سرس الليان بالمنوفية

/681429/بناء-علي-طلب-النائبة-سمرة-الجزار-الموافقة-علي-إنشاء-مدرسة-فنية-وأخري-تجارية-بمدينة-سرس-الليان-بالمنوفية

ناقشت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بلجنة الاقتراحات والشكاوي، طلب إقتراح برغبة مقدم بتاريخ 27/12/2021، بشأن إنشاء مدرسة فنية وأخري تجارية على أرض مركز التدريب المهني بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية والتي تبلغ مساحتها 8500 متر مربع.

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وقد إنعقدت اللجنة للمناقشة مع النائبة الحزار عن جدوى المدسة وأهميتها لأهالى سرس الليان وبحضور اللواء عمر إدريس سكرتير عام مساعد محافظة المنوفيه والدكتور هانى عنتر وكيل وزارة التعليم بالمنوفيه ومسؤول هيئه الابنيه التعليميه وأعضاء من لجنة الاقتراحات والشكاوي ووزارة التربية والتعليم.

الموافقة علي إنشاء مدرسة فنية وأخري تجارية بمدينة سرس الليان بالمنوفية

أوضحت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى المذكرة الإيضاحية أهمية المدرستين لأهالى مدينة سرس الليان والقرى القريبة ومحافظة المنوفية وأهمية التعليم الفنى والتجارى لخطة الدولة 2030، ثم بعد ذلك تمت الموافقة من قبل اللجنة أكملها على المقترح وتنفيذه لأهميته وبناء المدرستين على أرض مركز التدريب المهنى بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية مع متابعة التنفيذ.

التوسع في سياسة التعليم الفني

وكان قبلها قد تقدمت النائبة سميرة الجزار، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بشأن الاستجابة لمطلب أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ببناء مدرسة فنية (تجاري وصناعي) لتفيد أهل المدينة والمدن المجاورة، في إطار سياسة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى.