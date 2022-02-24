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/681428/النائب-حسن-عمار-زيارة-الوفد-البرلماني-لبورسعيد-تأتي-كتوصية-لمتابعة-كافة-الأمور-المتعلقة-بالوضع-البيئى-بالمحافظة

بعد مناقشة طلب الإحاطة

01:30 م - الخميس 24 فبراير 2022

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قامت بتشكل وفد برلماني برئاسة المهندس حسام الدين صالح عوض الله رئيس اللجنة، لاجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد لمدة يومين ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بالوضع البيئى لعدد من الكيانات الصناعية يأتى فى مقدمتها مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات، وذلك بحضور المهندسة رشا رمضان والمهندس محمد أحمد مصطفي وكلاء اللجنة، والمهندس خالد مشهور أمين السر اللجنة وعددًا من أعضاء مجلس النواب، برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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وأضاف «عمار»، أن الزيارة تأتي كتوصية من اللجنة بعد مناقشة طلب الاحاطة المقدم منه بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، وإلقاء الصرف الصناعي في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصنع «تى سى أى» سنمار للكيماويات ببورسعيد، يعد أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر إستثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

طاقة النواب تواصل زيارة بورسعيد

وكان قد أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها من التنمية والمشروعات القومية في كل ربوع مصر في ظل القيادة السياسية الواعية التي تسابق الزمن من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية، مؤكدًا خلال ترأسه وفد البرلمان في زيارة لعدد من المشروعات والمصانع ببورسعيد، أن ما يحدث على أرض بورسعيد من مشروعات غير مسبوق أيضا مع تزايد المشروعات.و الاستثمارات.

ومن جانبه قال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، أن زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد كاتت تستهدف الوقوف على عدد من المشروعات والمصانع والتركيز على البعد البيئي لها وكانت زيارة موفقة حيث تفقد الوفد مصنع سنمار، وهو من اكبر الاستثمارات الهندية في مصر، مشيرا إلى نهضة بورسعيد في حجم الاستثمارات اضافة الى حقل غاز ظهر بغرب بورسعيد الذي يتولى نقل الغاز من مياه شرق المتوسط العميقة وهو من اكبر حقول الغاز في العالم والذي جعل مصر دولة مصدرة للغاز بعد ان كانت دولة مستورده.