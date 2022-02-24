/681426/النائب-احمد-بلال-البرلسى-زواج-الاطفال-فى-سن-مبكر-يعتبر-انتهاك-لحقهم-فى-الطفولة

قال النائب احمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، ان عشر اعضاء مجلس النواب بحوالى 60 نائب موقعين بالفعل على مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، مشيرا الى انه كان يوجد قصور تشريعى فى هذا الملف، وذلك لان القانون المصرى يحدد سن الطفل ب18 سنة.

دوت الخليج

التشريعات حول تجريم زواج الاطفال:

وأوضح النائب احمد بلال البرلسى، عبر مداخلة هاتفية على برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان انه لا يوجد مادة فى القانون المصرى تنص على تجريم زواج الأطفال، مشيرا إلى انه التجريم الوحيد الموجود فى القانون المصرى وارد فى قانون العقوبات وهو تجريم يتحدث عن توثيق الزواج فقط وليس فعل الزواج نفسة.

النائب احمد بلال البرلسى: زواج الاطفال فى سن مبكر يعتبر انتهاك لحقهم فى الطفولة

وأضاف ان هذا القصور التشريعى بيتم استغلاله من قبل البعض، حيث يقوم البعض بتحرير عقد زواج امام احد المحامين وعند بلوغ ال18 عام يتم توثيق هذا العقد، مما أدى كوارث وازمات اجتماعية يعانى منها المجتمع المصرى بسبب زواج الاطفال فى المجتمع المصرى.

ونوه عن ظاهرة منتشرة فى الفترة الماضية وهى زواج الاثرياء العرب من الاطفال المصريات، ثم العودة الى بلدهم دون وجود عقد موثق يثبت هذا الزواج، مؤكدا انه كان لابد من وجود مشروع قانون يجرم زواج الاطفال.

الحق فى الطفولة:

وأكد على ان زواج طفل او طفلة وهم فى عمر أقل من 18 عام يعتبر اغتصاب وانتهاك لحقهم فى الطفولة، مضيفا ان الاطفال فى هذا العمر لا يستطيعوا ان يتخذوا قرارات خاصة بمستفبلهم وبتكوين اسرة. كما اشاد بأهتمام الدولة ومجلس النواب بوجود تشريعات حول هذا الملف، لانهم متيقنين من ان الطفل لا يستطيع ان يتخذ قرار مثل قرار الزواج. مشروع قانون يجرم زواج الاطفال:

جدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب كان قد احال مشروع قانون يهدف الى تجريم زواج الاطفال، حيث تقدم النائب احمد بلال البرلسى مع عشر اعضاء المجلس بهذا المشروع من اجل تعديل مادة رقم 126 بسنة 2008،بالأضافة الى تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى العلاقة، والشئون الدستورية التشريعية.